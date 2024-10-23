Двух тагильчанок осудили за организацию незаконной миграции

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор двум местным жительницам, обвиняемым в организации незаконной миграции. По информации пресс-службы суда, с начала сентября 2020 года до 21 января 2022 года гражданки Базарова и Красовская, действовав группой лиц по предварительному сговору с целью получения материальной выгоды, заключали фиктивные гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами на выполнение различных работ и оказание услуг. Также они помогали иностранцам в фиктивной регистрации по месту пребывания в Нижнем Тагиле и способствовали заключению фиктивных браков между приезжими и гражданами России..

В итоге суд признал Базарову и Красовскую виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), и назначил каждой из них наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В течение этого времени осуждённые должны показать своё исправление, выполняя определённые обязанности, возложенные судом. Приговор в законную силу не вступил.