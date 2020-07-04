Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».

Как пишет Znak.com со ссылкой на сайт политической организации, решение о назначении Путина будет принято 5 июля на съезде. Известно, что бизнесмен вступил в партию 20 июня.