Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

04.07.2020 19:25
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
Как пишет Znak.com со ссылкой на сайт политической организации, решение о назначении Путина будет принято 5 июля на съезде. Известно, что бизнесмен вступил в партию 20 июня.
«Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», — говорится в официальном заявлении партии.