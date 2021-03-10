Дворец национальных культур Нижнего Тагила получил областной грант на семейный театр

Дворец национальных культур на Руднике им. III Интернационала стал победителем конкурса на получение областного гранта нацпроекта «Культура». Как рассказала «Афише МС» директор дворца Марина Кибардина, на протяжении трёх лет учреждение подавало заявку на грант, но только в 2021 году удалось его получить.

На грантовый конкурс был представлен проект «Театр, в котором играем семьёй» образцового театрального коллектива «Отражение». В коллективе сегодня занимается около 40 человек: дети и взрослые изучают культуры разных народов, занимаются актёрским мастерством, вокалом, хореографией, участвуют в постановке спектаклей. На грант от Министерства культуры в 250 тысяч рублей дворец закупит осветительное оборудование для сцены.

«В этом году коллективу “Отражение” исполняется 15 лет, этот грант станет огромным подарком к этой дате. Дворец очень старый, 54-го года постройки, и театрального освещения у нас не было, мы давно о нём мечтали», — говорит директор дворца национальных культур Марина Кибардина.

Всего на конкурс заявился 61 коллектив из 45 муниципалитетов Свердловской области. Гранты получили девять самодеятельных коллективов из Городищенского, Белоярского и Бобровского домов культуры, Дворцов культуры из Карпинска и Североуральска, Верхотурья, Новой Ляли, Волчанска и Нижнего Тагила. Размер грантов варьируется от 250 до 500 тысяч рублей.