Происшествия

Двое жителей Нижнего Тагила стали жертвами мошенников, предлагавших продлить договор на услуги сотовой связи

08.08.2023 10:03
Двое жителей Нижнего Тагила стали жертвами мошенников, предлагавших продлить договор на услуги сотовой связи

Двое жителей Нижнего Тагила стали жертвами телефонных мошенников, которые предлагали продлить договор на оказание услуг сотовой связи. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», на 36-летнюю жительницу Гальянки таким образом оформили кредит на 500 тысяч рублей, 90 тысяч рублей из которых уже перечислены на неизвестный счёт.  

Пострадавшая в отделе полиции рассказала, что звонивший с незнакомого номера мужчина назвал себя представителем оператора сотовой связи и сообщил о необходимости продления договора на оказание услуг. Для этого ей нужно было продиктовать код из смс-сообщения. Женщина так и сделала. В этот же день у неё пропала связь, и только спустя несколько дней пострадавшая обратилась в салон сотовой связи для выяснения причин. В офисе тагильчанке сказали, что её абонентский номер заблокирован из-за оформления на её имя другой сим-карты.

Обратившемуся в полицию 36-летнему мужчине, можно сказать, повезло — он также назвал код из смс-сообщения, доверившись незнакомке, которая представилась сотрудником компании сотовой связи и пообещала оперативно продлить договор. Однако оформленный на его имя кредит на сумму 1 млн 800 тысяч рублей остался на счёте благодаря сотрудникам банка, которые заблокировали его карту при попытке перевода 500 тысяч рублей. Об этом пострадавший узнал после восстановления сим-карты и разговора с оператором горячей линии банка.

В полиции в очередной раз напоминают о проявлении бдительности при общении по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они себя ни называли: сотрудниками банков или правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи или работниками портала госуслуг. Нельзя передавать неизвестным людям коды из смс-сообщений, информацию о банковских картах.

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