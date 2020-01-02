Двое взрослых  и подросток пострадали в аварии у парка «Народный» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле три человека, среди которых подросток 13 лет, получили травмы различной степени тяжести во время дорожно-транспортного происшествия. ДТП произошло 1 января в 22:10 на перекрёстке улиц Серова и Красноармейская.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, 28-летний водитель Volkswagen Polo, следуя со стороны улицы Серова по улице Красноармейская, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора». За рулём отечественной легковушки, двигающейся по Красноармейской со стороны Газетной, находился 23-летний мужчина.

Три пассажира «Лады» – 43-летний мужчина, 44-летняя женщина и ребёнок 13 лет – получили травмы. Мужчина получил ушиб грудной клетки, у женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лба и перелом зуба. Подросток с диагнозом «ушиб левой голени» был отпущен домой. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Водители автомобилей были освидетельствованы на состояние опьянения, которое показало, что оба трезвы. При осмотре места происшествия, автомобилей, установлено, что несовершеннолетний находился вместе со своей мамой на заднем пассажирском сидении, не оборудованном ремнями безопасности. В отношении водителя «Лады» сотрудниками ГИБДД составили административный материал по ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ (управление автомобилем с техническими неисправностями).

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости использования ремней безопасности пассажирами транспортных средств. Несоблюдение очередности проезда является одной из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий. При совершении таких маневров как поворот, разворот, необходимо убедиться в безопасности совершаемых действий.