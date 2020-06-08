Двое неизвестных в масках избили пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга

В Екатеринбурге двое неизвестных в масках избили пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина, когда тот выходил из подъезда своего дома. По информации СМИ, мужчина также является пиарщиком спикера екатеринбургской гордумы Игоря Володина.

«Выходил на работу из подъезда, на меня навстречу пошёл мужчина с детской площадки, сразу начал наносить удары по лицу, но я успел отклониться, бросить пакет, отойти в сторону и через детскую площадку пойти, чтобы не усугублять ситуацию. Но там с другой стороны тоже был человек, прятался за кустами», — цитирует Егоркина «Интерфакс».

Сам пресс-секретарь считает, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью — ранее он уже получал угрозы из-за своей работы. Егоркин уже обратился с заявлением в полицию.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в настоящее время проводится проверка по жалобе потерпевшего. Мужчину направили на судебно-медицинское обследование, чтобы установить степень тяжести вреда его здоровью.

Игорь Володин заявил изданию «Октагон», что нападение на Егоркина — попытка надавить на него, также спикер связывает случившееся с противостоянием в ЕГД.

«Это удар лично по мне, я воспринимаю всё именно так. Я ведь принципиально говорю о том, кто у нас в гордуме что представляет, какими силами контролируется. Обращу внимание на то, что я не раз говорил о наличии в гордуме “коммунального лобби”. Не исключено, что случившееся является местью за те мои важные заявления. Но сейчас рано делать выводы, своё слово должны сказать полицейские, которые, я уверен, найдут нападавших, а возможно, и заказчиков этого гнусного нападения», — заявил он.

Егоркин также не исключает, что к случившемуся может быть причастен один из народных избранников, конфликтовавших с Володиным.