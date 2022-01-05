Двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку в Костроме

В Костромской области задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки. Они уже дали признательные показания, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, 4 января девочка гуляла на улице Северной Правды в Костроме, возле Дома культуры, где работала её мама. Спустя некоторое время её похитили двое мужчин и унесли в неизвестном направлении.

Видео похищения девочки позже появилось на странице сообщества «Кострома какая она есть. События 44» в соцсети «ВКонтакте»

Поиски ребёнка организовали следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, а также добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Спустя время сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребёнка. Тело потерпевшей обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы.

По данным СМИ, сначала они изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребёнок, задержанные арендовали.

Следственный комитет Российской Федерации / видео из общежития, где нашли тело девочки

В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается. Как выяснилось, оба задержанных ранее судимы, причём один из них — за педофилию и изготовление детской порнографии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело.