Движение по Тюменскому тракту перекрыто из-за ДТП (ВИДЕО)

Трасса Екатеринбург — Тюмень недалеко от пересечения с ЕКАД перекрыта из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

По данным «Уралуправтодора», авария произошла 1 февраля около 11:50 на 15-м километре дороги.

Сейчас движение на участке в сторону Тюмени полностью перекрыто. Объезд возможен через посёлок Кольцово — улицы Трактовую и Реактивную.

В ФКУ просят водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учётом ограничения движения и соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

В группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео ДТП. Один из участников — большегруз с контейнером, который, по словам очевидцев, стоял на обочине и ремонтировался. Судя по всему, с ним столкнулась автоцистерна.