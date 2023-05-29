Двенадцать коллективов выступят на фестивале детских духовых оркестров в Нижнем Тагиле 1 июня

Традиционно в День защиты детей, 1 июня, в Нижнем Тагиле состоится открытый фестиваль-парад детских и юношеских ансамблей и оркестров духовых инструментов «Аккорды лета» (0+). В этом году фестиваль пройдёт уже в шестой раз сразу на шести площадках в центре города.

В празднике примут участие 12 детских коллективов из Баранчинского, Верхней Синячихи, Алапаевска, Кировграда, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Вместе с юными музыкантами выступят артисты взрослого эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии.

Мероприятие начнётся в 13:30 на площади перед Нижнетагильским драматическим театром с представления музыкальных визиток оркестрами-участниками. Затем на Театральной площади выступит большой сводный оркестр из 200 музыкантов под управлением дирижёра Нижнетагильской филармонии Евгения Сеславина. После представления визиток и выступления сводного оркестра коллективы разойдутся по городским площадкам, представляя свои программы.

В 15:15 на Театральной площади начнётся выступление образцового детского духового оркестра «Созвездие» из Екатеринбурга.

В 15:30 на площади перед «Современником» сыграет духовой оркестр Баранчинской детской школы искусств. Также в это время до 16:30 в городском парке культуры и отдыха имени Бондина выступит детский духовой оркестр Верхнесинячихинской детской школы искусств.На площади перед Центральной библиотекой зазвучит духовой оркестр Алапаевской детской школы искусств имени П. И. Чайковского. А детский духовой оркестр Кировградской детской музыкальной школы сыграет на площади перед Медицинским колледжем. Они выступают вместе с мажоретками коллектива «Вдохновение».

Одновременно с 15:30 до 17:30 на площадке у светомузыкального фонтана начнут программу детские оркестры «Серебряный дождь» и «Серебряный дождик» Нижнетагильской музыкальной школы № 3. Они же завершат программу фестиваля.