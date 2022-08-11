Две юридические фирмы из Нижнего Тагила попали в чёрный список Роспотребнадзора

Две компании, предоставляющие юридические услуги в Нижнем Тагиле, попали в чёрный список Роспотребнадзора. Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, список был сформирован по количеству жалоб в адрес той или иной юрфирмы.

Одной из фирм, на которую часто поступают негативные отзывы, стало ООО «Гарант» с офисами в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле на Ленина, 67. В общей сложности на компанию пожаловались 559 раз. 14 негативных замечаний от тагильчан получило ООО «ЮДЛ», находящееся по адресу Садовая, 3.

Управление Роспотребнадзора в очередной раз предупреждает о том, что к заключению договоров об оказании юридических услуг нужно относиться взвешенно и внимательно. Не следует подписывать акт об оказании услуг до их фактического оказания. Специалисты ведомства также обращают внимание граждан на то, что любые предоставляемые исполнителем услуги и гарантии должны быть отражены в договоре.