Две «сталинки» в центре Нижнего Тагила украсят архитектурной подсветкой

Здания Центральной городской библиотеки и кинотеатра «Родина» в скором времени обзаведутся архитектурной подсветкой. За оформление фасадов администрация города готова заплатить подрядчику 4,5 миллиона рублей.

Как следует из технического задания, размещённого на сайте госзакупок, преобразятся северный, южный и западный фасады зданий по проспекту Ленина, 57 и проспекту Строителей, 1а. Электронный конкурс завершится 13 августа, а работы подрядчик должен будет выполнить до 30 августа 2020 года.

Добавим, что ко Дню города у Центральной библиотеки появилась новая светящаяся вывеска. Монтажные работы были завершены накануне, сегодня должно состояться тестирование светового оборудования.