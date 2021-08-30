Две школы Нижнего Тагила оштрафовали за неготовность к 1 сентября

В Свердловской области несколько школ оказались не готовы к новому учебном году: пять школ не выполнили предписания Роспотребнадзора, две не успели достроить новые корпуса, а в ряде учебных заведений до сих пор не хватает учебников, спортивного инвентаря и школьных автобусов, сообщила на пресс-конференции представитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

По её словам, после проверки ведомством были оштрафованы четыре школы — две в Нижнем Тагиле, одна в Сухом Логу и одна в Богдановиче — на общую сумму 31 тысяча рублей. Претензии Роспотребнадзора были связаны с материально-техническим обеспечением школ: где-то требовалась замена пола, а где-то — доделать спортзал и поставить умывальники. Оштрафованные школы получили повторные предписания и новый срок устранения недостатков.

По данным прокуратуры Свердловской области, в двух школах к 1 сентября не успели сдать новые корпуса. Речь идёт о школе № 1 в Верхней Пышме и школе № 167 в Екатеринбурге.

«В результате ненадлежащего контроля со стороны заказчика и генподрядчика сроки строительства затянулись и сдвинулись. Районные прокуратуры внесли представления. Пока корпуса достраиваются, дети будут учиться в основных зданиях школ», — сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев.

По его словам, прокуратура также выявила дефицит учебников в ревдинской школе, нехватку спортинвентаря в Артинском лицее (на 646 учеников было всего 42 пары лыж и 16 пар ботинок) и длительный простой школьных автобусов в сёлах Красноуфимского округа. Так, в одном из посёлков автобус ещё в ноябре 2020 года попал в ДТП и до сих пор находится на ремонте. Ещё в двух поселениях автобусы стоят, так как у водителей закончился срок действия карты тахографа.

Свердловская ГИБДД проверила более 500 школьных автобусов в преддверии 1 сентября. В восьми муниципалитетах подвоз детей в школы оказался невозможен из-за отсутствия водителей — такая проблема есть в посёлке Садовом и в школе-интернате «Эверест» в Екатеринбурге, в селе Андриановичи, в посёлках Восточном, Сосьва, Знаменка, Байкалово, в Красноуфимске и Волчанске, сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления ГИБДД по Свердловской области Александр Порубенко.

Несмотря на это, по заключению свердловского Минобразования, все 1050 школ в регионе готовы принять учеников 1 сентября. Как сообщил представитель министерства Дмитрий Шиловских, в этом году в школу пойдут более 525 тысяч детей, из них 66 тысяч — первоклассники. На подготовку к учебному году потрачено более 4 миллиардов рублей из консолидированного бюджета. Школы полностью готовы с точки зрения санитарно-эпидемиологической, пожарной и дорожной безопасности и террористической защищённости, подчеркнул чиновник. Для охраны общественного порядка в День знаний будет задействовано около 4 тысяч сотрудников полиции и более 900 инспекторов ГИБДД.