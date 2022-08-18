«Две недели не могли оказать медпомощь». В Нижнем Тагиле в приёмном покое больницы скончался 32-летний мужчина из Верхней Туры

В Нижнем Тагиле в приёмном покое одной из городских больниц скончался 32-летний житель Верхней Туры. Молодому свердловчанину не могли оказать медицинскую помощь в родном городе почти две недели и, когда он уже не мог дышать, повезли в Нижний Тагил, пишет Uralmash. По словам матери скончавшегося мужчины, первый раз он обратился в больницу 9 марта, но тогда не было свободных врачей и больному назначили приём только на 14 марта. После того как мужчина попал к врачу, ему сказали ждать результата анализов, до чего он не дожил несколько дней.

«Почти две недели ему не могли оказать медицинскую помощь. В больнице ему измерили давление, дали направление на анализы. Врач ему сказал: ждите, если болеете, то рассчитывайтесь и сидите дома. Сын был весь отёкший. Когда 20 марта мы вызвали скорую, его увезли уже без сознания. Утром 21 марта мне позвонили из ритуального агентства Нижнего Тагила и сказали, что мой сын умер в приёмном покое», — рассказала мать погибшего.

Сначала мужчину привезли в Красноуральск, оттуда с подозрением на коронавирус его направили в Нижний Тагил. Когда приехала скорая помощь, он уже не мог пить и с трудом дышал. В областном Минздраве на запрос АН «Между строк» не уточнили, в какую из больниц города привезли мужчину. В городской больнице № 1 на Вагонке и в инфекционной больнице, которые принимали коронавирусных больных, сообщили, что такой пациент в марте к ним не поступал.

В Минздраве Свердловской области журналисту АН «Между строк» ответили, что после смерти свердловчанина в июне была проведена проверка, но в каком медучреждении, не уточнили. Таким образом, проверить, были ли предприняты необходимые меры, не удаётся даже матери погибшего, так как медицинское учреждение, где была проведена проверка, в ответе Минздрава не указано.

Согласно официальному ответу министерства, после смерти жителя Верхней Туры главному врачу медицинской организации поручено принять «организационные и управленческие решения для улучшения качества оказания медицинской помощи, а также меры дисциплинарного взыскания к работникам, допустившим нарушения».