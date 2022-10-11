Две мастерицы уральской лаковой росписи из Нижнего Тагила стали обладательницами почётного звания 

По указу губернатора Евгения Куйвашева мастера по художественной обработке металла Вера Полева и Алевтина Сидорова из Нижнего Тагила стали обладательницами звания «Почётный работник народных художественных промыслов». Ещё шесть тагильских мастеров художественных промыслов получили федеральные награды.

Грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены художники тагильской лаковой росписи Елена Вардугина, Жанна Овчинникова, Светлана Парышева, Сергей Веселков, Ирина Смыкова, педагог дополнительного образования МАУ ДО ГДДЮТ Нэлли Кошкина.

Почётные звания «Мастер» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» присваиваются ежегодно с 2016 года. Их обладатели получают премию губернатора в размере 50 тысяч рублей.