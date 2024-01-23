Две девушки с саксофонами. В Нижнем Тагиле шоу-дуэт Golden покоряет сердца публики (ВИДЕО)

В феврале 2023 года две тагильчанки — 18-летняя Анна Родионова и 22-летняя Дарья Федосеева — создали шоу-дуэт Golden. Сегодня на своих выступлениях они удивляют и радуют слушателей мастерством и яркими саксофонными аранжировками. Девушки рассказали АН «Между строк» о том, как пришли в мир музыки, чем их привлекает саксофон, и поделились планами на будущее.

Музыкой они начали заниматься с трёх лет. Анна ходила в вокальную студию «Ералаш», а Дарья пела и танцевала в шоу-группе «Паприка». Родители, увидев потенциал в своих детях, решили отдать их учиться в музыкальную школу № 3 имени Н. И. Привалова.

«С самого детства мне нравилось выступать на сцене. Я захотела связать жизнь с музыкой, и родители решили отдать меня в 10 лет в музыкальную школу. Я вообще не знала про такой инструмент, как саксофон, но в школе педагог, увидев мой интерес, помог погрузиться в тему. В дальнейшем я поняла, что это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь», — рассказывает Анна.

Даша начала учиться в музыкальной школе с пяти лет. Первый её инструмент — аккордеон. После окончания музыкальной школы она поступила в Нижнетагильский колледж искусств, где продолжила осваивать аккордеон. Закончив обучение, поняла, что не хочет останавливаться лишь на одном инструменте. Поэтому решила освоить ещё и саксофон и вновь поступила в этот же колледж.

«Я продолжаю играть и на аккордеоне тоже, так как работаю преподавателем в музыкальной школе. О переходе на другой инструмент я задумалась на 3-м курсе колледжа, просто загорелась идеей. Ничего не понимала в духовых инструментах, но очень хотелось научиться. Саксофон выбрала потому, что инструмент востребован в наше время, красиво звучит и выглядит», — рассказывает Дарья.

Девушки познакомились в Нижнетагильском колледже искусств, когда начали учиться на одном курсе у одного педагога. Дарья и Анна признаются, что общаться стали не сразу, но рады, что нашли общий язык. Сначала тагильчанки просто попробовали играть вместе, выбрали репертуар, а потом уже решили создать шоу-дуэт.

«Репертуар подбирали специально, чтобы подходил для всех возрастов. Есть хиты 1970-х и 1980-х годов, например песни группы ABBA, есть эстрадные русские хиты, такие как “Синий иней”, “Наступает ночь”, “Белая ночь”. И без современных композиций не обойтись: Sia “Titanium”, Хабиб “Ягода-малинка” (это самая любимая композиция у слушателей, всегда все под неё танцуют и веселятся ). Есть в репертуаре и лирические композиции для медленных танцев и просто для души: например, Муслим Магомаев “Синяя вечность”, Фрэнк Синатра “Strangers in the night”. В общем, у нас разнообразный репертуар, подходящий для разных слушателей», — рассказывает Анна.

Для того чтобы научиться профессионально играть на саксофоне, необходим качественный инструмент. Поэтому родители купили девушкам новые дорогие профессиональные японские саксофоны Yamaha 62 (альты), цена одного — около 300 тысяч рублей.

«Было множество вариантов названия для дуэта, и мы выбрали Golden, так как у нас золотые саксофоны и это слово простое для запоминания. Все аранжировки написаны нами специально для дуэта саксофонов. На написание аранжировки для одной песни в среднем уходит примерно 3–5 часов. Сложность в том, чтобы голоса сочетались, выстраивались правильные интервалы, по гармонии всё сходилось, ну и, конечно, совпадало с тональностью минусовки. Мы были очень рады, когда нас пригласили на первое мероприятие, а ещё больше были рады от улыбок и оваций слушателей», — говорит Дарья.

Сегодня шоу-дуэт Golden работает на юбилеях, свадьбах и корпоративах. Девушки выступали в Екатеринбурге на дне рождения крупной компании, в Кушве на Дне металлурга, в Нижнем Тагиле на открытии художественной выставки. Летом они иногда играют прямо на городской набережной.

«Думаю, на каждый коллектив найдётся свой слушатель. Кому-то очень нравится саксофон, кому-то по душе другие инструменты. В Нижнем Тагиле много концертирующих музыкантов, есть достаточно серьёзная конкуренция, и тем не менее нас довольно часто зовут на мероприятия, бронируют выступления аж за полгода, так что, думаю, саксофонисты востребованы. Конечно, когда мы только начинали, нам хотелось зарабатывать, и мы рассчитываем в том числе и на коммерческий успех. А пока небольшая прибавка к основной зарплате не помешает. Наши цены варьируются в зависимости от условий выступления», — делится Дарья.

В дальнейшем Анна и Дарья планируют давать больше концертов, выступать на музыкальных фестивалях в разных городах и продолжать дарить людям хорошее настроение. Друзья и родители положительно отнеслись к проекту девушек, они поддерживают молодых музыкантов и помогают им.

«Мы поняли, что нам нужно дальше развивать наш дуэт, расширять музыкальную программу, вкладывать больше финансов в это дело. Приглашений на мероприятия стало больше. По восторженным отзывам мы понимаем, что людям нравится наше творчество. Мы продолжаем повышать уровень, покупаем хорошую музыкальную аппаратуру, придумываем новые аранжировки. В продвижении нам помогают музыканты, мастера своего дела, которые давно выступают. Свою жизнь мы уже не представляем без музыки и хотим двигаться дальше», — делится Анна.

Сейчас девушки продвигают свой шоу-дуэт через сообщество во «ВКонтакте». Они стараются выставлять больше постов и записывать клипы. Также тагильчанки признают, что в продвижении хорошо работает сарафанное радио.