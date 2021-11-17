Две автошколы Нижнего Тагила попали в антирейтинг областной ГИБДД

Две автошколы Нижнего Тагила попали в антирейтинг Госавтоинспекции, который составляется на основании статистики аварийности среди начинающих водителей, а также низких результатов курсантов на экзаменах.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, выпускниками тагильской автошколы «Авто-Премиум» в первом полугодии 2021 года было совершено шесть ДТП. Средний процент сдачи экзаменов в этом учреждении составляет 20%. А экс-ученики ООО «Автошкола “Люкс”» Нижнего Тагиал в этом году устроили четыре ДТП. Средний процент сдачи экзаменов в этой школе составляет всего 11%.

Также в антирейтинг ГИБДД вошли автошколы «Авто-Лада» и «Экстрим» из Екатеринбурга, где экзамены сдают 12% и 17% курсантов соответственно. Бывшие ученики «Авто-Лады» в 2020 и 2021 году совершили восемь ДТП, в которых два человека погибли и ещё шесть получили ранения. Три аварии произошли по вине выпускников «Экстрима».

В Свердловской области работают 223 автошколы. В 2021 году в регионе было зарегистрировано 144 транспортных происшествия, которые спровоцировали водители, имеющие стаж вождения меньше двух лет. В этих авариях 10 человек погибли, 202 получили травмы. В сравнении с прошлым годом количество погибших выросло на 100%; на 6% — общее количество ДТП, совершённых по вине водителей-новичков.

Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует перед заключением договора проверить у автошколы наличие действующей лицензии и заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы. Также будущих водителей просят ответственно подойти к обучению, контролировать количество часов по теории и особое внимание обратить на занятия по вождению.