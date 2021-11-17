Два юных спортсмена из Нижнего Тагила завоевали бронзу первенства Европы 

Два юных спортсмена из Нижнего Тагила заняли третье место на первенстве Европы по кикбоксингу, проходившем в Черногории с 5 по 14 ноября. Ещё двое тагильчан заняли пятое место в соревнованиях, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Четыре подростка — воспитанники спортивной школы «Старт». 15-летний Владислав Сапрыкин провёл три боя в весе до 47 кг. В полуфинале он уступил со счётом 1:2 представителю Болгарии, который впоследствии занял первое место. У тагильчанина — бронза. Спортсмена тренирует Максим Айсин, неоднократный чемпион мира в разделе лайт-контакт.

14-летняя Анастасия Середкина в категории до 46 кг в первом бою уверенно победила соперницу из Греции, а в полуфинале проиграла украинке. В пресс-службе мэрии отметили, что спортсменка выступала с травмой спины и не могла биться в полную силу. Тагильчанка заняла третье место. Подготовил Анастасию заслуженный тренер России Эдуард Уланов.

Среди юниоров Тимофей Ахмадишин занял пятое место. Такой же результат показала среди девушек Елизавета Наговицына из СШОР «Уралец».

Всего в первенстве Европы участвовали около полутора тысяч спортсменов из 39 стран. Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 68 золотых медалей, 52 серебряные и 31 бронзовую. Второе место заняла сборная Болгарии, собрав 23 золотые медали.