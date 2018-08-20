Два тела обнаружены во время тушения пожара в жилом доме на улице Красноармейской

Два трупа были обнаружены спасателями при тушении пожара в одной из квартир дома № 192 по улице Красноармейской утром 18 августа. Как рассказал ИА «Все новости» замначальника следственного отдела по Ленинскому району Сергей Соседков, на момент пожара в квартире находились четыре человека, двое из которых успели выбежать. Личности погибших устанавливаются.

«По имеющимся данным к квартире проживала неблагополучная семья, постоянно собирались лица асоциального поведения, злоупотребляли спиртным. Накануне пожара в гости к хозяйке квартиры пришли подруга и два мужчины. Вечером одного из них выгнали. Мужчина ночевал на лестничной клетке. Ночью, проснувшись от дыма, он стал стучать в квартиру, пытаясь разбудить находящихся там людей. Благодаря этому из горящей квартиры удалось спастись и второму мужчине. Женщин спасти не удалось», - пояснили АН «Между строк» в отделе дознания.

По данным МЧС, огонь повредил перегородки и стены, а также мебель и вещи. Площадь возгорания составила 46 квадратных метров. В тушении принимали участие две единицы техники и шесть человек личного состава.

По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём при курении. По факту ЧП проводится доследственная проверка.