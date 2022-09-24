Два свердловских города смогут получать поддержку на развитие народных промыслов

Губернатор Евгений Куйвашев расширил перечень территорий, где поддерживаются и развиваются народные художественные промыслы (НХП), добавив в него ещё два города — Ревду и Новоуральск. Теперь в списке 19 муниципалитетов.

«Решение о включении тех или иных муниципалитетов в перечень принимается на основании рекомендаций Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Территории из этого списка получают право участвовать в конкурсных отборах на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку НХП», — сказала и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Так, в Ревде традиционным промыслом является художественная обработка металлов. В Новоуральске также развито это направление, кроме того, здесь занимаются художественной обработкой камня, производством ювелирных изделий народных художественных промыслов, художественной обработкой дерева и других растительных материалов.

В 2022 году на поддержку городов из областного бюджета было направлено 2,9 миллиона рублей. Субсидии получили Сысерть, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В настоящее время Мининвест также проводит приём заявок субъектов народных художественных промыслов Свердловской области на предоставление в 2022 году субсидий на возмещение понесённых затрат на производство изделий народных художественных промыслов. До конца года из областного бюджета на эти цели будет выделено 1,9 миллиона рублей.

В июле 2022 года решением губернатора в Свердловской области были расширены инструменты поддержки мастеров народных художественных промыслов. Они смогут получать помощь в продвижении своей продукции на выставочно-ярмарочных и конгрессных федеральных и региональных мероприятиях через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 2022 году на эти цели в областном бюджете заложено 2,9 миллиона рублей.

Отметим, по решению президента РФ Владимира Путина 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Это сделано для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны.