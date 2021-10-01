Два педагога из Нижнего Тагила стали победителями конкурса «Лидер в образовании»

Директор школы № 85 Яна Поддубная и заведующая детским садом № 203 Наталья Вяткина заняли призовые места в конкурсе «Лидеры в образовании», сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Финал проходил в Екатеринбурге 30 сентября. Педагогам предстояло выполнить три творческих задания — «Визитную карточку», провести «Педагогический совет» и рассказать свою точку зрения по актуальным вопросам образования за круглым столом с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым.

В общей сложности заявки на участие в конкурсе подавали 18 руководителей из семи муниципальных образований. В финал из них вышли семь человек. В результате Наталья Вяткина заняла второе место, а Яна Поддубная — третье.

Лучшие участники станут соискателями премии губернатора региона в 2021 году, которые выплачиваются работникам образования.