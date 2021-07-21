Два педагога из Нижнего Тагила получат губернаторские премии в размере 200 тысяч рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии учителям и воспитателям, которые заняли призовые места в конкурсах «Учитель года России» и «Воспитатель года России». Размер выплат — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Указ губернатора опубликован на областном интернет-портале правовой информации.

Премии главы региона учителя и воспитатели, достойно выступившие на профессиональных конкурсах, получат впервые. С 2021 года они будут присуждаться ежегодно для поддержки победителей и призёров конкурсов и повышения престижа профессии.

В этом году премии губернатора вручат шести учителям и воспитателям из разных городов Свердловской области. Среди них две тагильчанки. Это учитель ИЗО школы № 32 Ольга Семёнова, занявшая второе место в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России», и музыкальный руководитель детсада «Детство» Наталья Агинских, занявшая второе место в региональном этапе всероссийского профконкурса «Воспитатель года». Тагильские педагоги получат по 200 тысяч рублей.

Также денежных наград удостоены педагоги из посёлка Арти, Ревды, Полевского и Новоуральска. Премии будут перечислены до 1 октября 2021 года.