Два новых детских сада с ясельными группами построят на Гальянке

Нижний Тагил подал заявку на получение субсидий из областного бюджета на строительство двух детских садов-яслей. Работа ведётся в рамках исполнения майского указа президента РФ, сообщила на совещании в мэрии накануне исполняющая обязанности начальника управления образования Татьяна Удинцева.

Одно дошкольное образовательное учреждение на 90 мест с ясельными группами планируется разместить в микрорайоне Запрудном, а второй детский сад на 170 мест — в четвёртом микрорайоне Муринских прудов. До 1 декабря 2018 года администрация города должна подготовить проекты новых объектов и получить положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба мэрии.

«На сегодняшний день Министерство образования Свердловской области подтвердило, что у Нижнего Тагила существует самая большая потребность в детских садах с ясельными группами, и отправило нашу заявку в Министерство строительства», — заявила Татьяна Удинцева.

Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев подчеркнул, что Нижнему Тагилу особенно не хватает детских садов с ясельными группами. Поэтому, по его словам, администрация планирует найти ещё четыре земельных участка для строительства новых садиков.

Также на совещании зашла речь о реконструкции бывших зданий дошкольных образовательных учреждений на улицах Новострой и Карла Маркса. По словам директора МУП «Тагилгражданпроект» Сергея Бобрецова, в ближайшее время помещения будут обследованы специалистами, после чего будет сделано заключение о целесообразности реконструкции.