Общество

Два инженера «Уралвагонзавода» стали лауреатами премии имени Черепановых

12.07.2023 15:17
Два инженера «Уралвагонзавода» стали лауреатами премии имени Черепановых

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды двум представителями УВЗ, которые стали лауреатами премии имени Черепановых. Это первый заместитель главного инженера предприятия Олег Андронов и начальник производственно-экспериментального цеха  Андрей Жиделев. Поздравление прошло 10 июля на площадке «ИННОПРОМа 2023», сообщает паблик во «ВКонтакте» «Уралвагонзавод».

Отмечается, что Олег Андронов – потомственный заводчанин, на предприятии с 1997 года. Начинал инженером-технологом. Сейчас приоритетным направлением его деятельности является определение и разработка общей концепции технической политики и направлений технического развития предприятия в целом и механосборочного производства в частности. 

«Производственно-экспериментальный цех, который с 2020 года возглавляет Андрей Жиделев, ведёт активную деятельность по созданию, изготовлению и внедрению в подразделениях УВЗ новых технологий и высокоэффективного режущего инструмента нового поколения. Эти разработки напрямую влияют на повышение производительности труда заводчан, улучшают качество и конкурентные преимущества продукции марки УВЗ. При этом снижают материальные затраты на ее выпуск», – сообщает пресс-служба УВЗ.

 

Фото: пресс-служба УВЗ
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