Два экзамена после 9 класса вместо четырёх, новые запреты для иноагентов и обнуление ипотеки за рождение детей. Топ законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-3 законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Два экзамена вместо четырёх

Депутаты Госдумы приняли решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования.

Согласно предлагаемым изменениям, для получения школьного аттестата и поступления в колледжи и техникумы выпускникам 9 классов в тех субъектах РФ, где планируется проведение эксперимента, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике. Сейчас школьники после 9 класса сдают 4 экзамена: кроме русского и математики, ещё два по выбору.

Эксперимент планируется провести в 12 регионах: Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской, Тюменской, Нижегородской, Липецкой, Саратовской областях, Республике Северная Осетия-Алания, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Кузбассе.

Новые запреты для иноагентов

Согласно инициативе, если некоммерческая организация (НКО) признана иностранным агентом, то она не сможет претендовать на получение статуса социально ориентированной. Иноагентам будет установлен полный запрет на осуществление просветительской и образовательной деятельности.

Напомним, что с 1 марта вступил в силу закон, который требует от иностранных агентов перечислять на специальный счёт в рублях доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, от процентов по вкладам и использования интеллектуальной собственности. Также введён законодательный запрет на покупку рекламы у иноагентов.

Обнуление ипотеки за рождение детей

В Госдуме предложили обнулять ипотеку за рождение детей. Согласно инициативе, при рождении первого ребёнка, государство погашает 25% жилищного кредита, второго — ещё 25%, третьего-четвёртого — ипотека полностью закрывается. Депутаты считают, что такая мера позволит повысить рождаемость в стране в 1,5–3 раза. Реализовывать предложение хотят за счёт местных бюджетов.