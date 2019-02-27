Два БТР собрали «гармошку» из автомобилей в центре Курска (ВИДЕО)

Командование Курского военного гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военных бронетранспортёров на одной из центральных улиц Курска, со ссылкой на командование гарнизона пишет «Интерфакс».

«ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации», — отмечается в сообщении.

Четыре легковых автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортёрами на улице Добролюбова. В результате аварии легковые автомобили получили незначительные повреждения. Пострадавших нет.