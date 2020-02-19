«Думаю, очень трудно». Владимир Путин — о том, как прожить на 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 19 февраля после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку пообщался с жителями Санкт-Петербурга и ответил на вопрос пенсионерки, как, по мнению главы государства, ей можно прожить на 10800 рублей.

«Думаю, очень трудно», — цитирует слова президента «Интерфакс».

Также собеседница Путина рассказала, что её знакомый инвалид II группы получает пенсию в размере 3800 рублей.

«Не отчаивайтесь. Ситуация меняется, — ответил ей на это президент. — Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает всё, что в состоянии».

В ответ на жалобу женщины на высокие коммунальные услуги, за которые она платит 4000 рублей, Путин заметил, что в других странах видел «разваленные дома», которые разрушаются из-за законов, не позволяющих повышать квартплату и выселять неплательщиков.