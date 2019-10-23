«Он думает об этом с утра до вечера». Дмитрий Киселёв рассказал студентам журфака МГУ о том, как Путин ищет преемника

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв рассказал студентам факультета журналистики МГУ, что Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно. Киселёв отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти. Это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошёл через прямые выборы», — сказал Киселёв на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ.

Мероприятие со студентами заранее не анонсировалось и прошло вместо лекции декана факультета Елены Вартановой, пишет РБК.

В июле глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров предположил, что Путин ищет преемника среди политиков нового поколения и им может стать человек в возрасте 40–50 лет, который будет отличаться ответственностью, современностью и динамичностью, а также опытом государственного управления.

«Главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует суверенитетом России и статусом великой державы ради заморских “печенек”», — сказал тогда Фёдоров.

Ранее сам Путин неоднократно отвечал на вопросы о подготовке им своего преемника. 27 июня в интервью The Financial Times президент сказал, что думает об этом начиная с 2000 года.