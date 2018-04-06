Дума предложила упростить миграционные правила для жителей Донбасса

В Госдуму внесли законопроект, временно упрощающий миграционные правила для жителей отдельных районов Донбасса, пишет РБК. Парламентарии также предлагают увеличить сроки пребывания в России беженцев с Донбасса.

Авторами законопроекта стали члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, а также депутаты Госдумы Наталья Поклонская, Дмитрий Белик, Алексей Журавлёв, Андрей Козенко, Сергей Шаргунов и Казбек Тайсаев. Они предлагают продлить сроки пребывания жителей Донбасса в России по примеру указа президента от 18 февраля 2017 года «О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно указу, «на период до политического урегулирования ситуации» в этих областях «на основании минских соглашений на территории России признаются действительными документы жителей [самопровозглашённых] ДНР и ЛНР».

Сейчас гражданам тех стран, которые могут въехать в Россию без визы, разрешено временно находиться на российской территории не более 90 суток.

По словам авторов законопроекта, упрощение миграционных правил позволит решить «значительную часть проблем, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы, и станет дополнительным сигналом российским соотечественникам, проживающими не только в Донбассе и на Украине, но и в целом за рубежом».

Ранее, 18 фераля, президент Владимир Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР на территории России. Согласно указу, граждане Украины, проживающие на территории самопровозглашённых республик, могут въезжать в Россию без оформления виз и с теми документами, которые были выданы местными органами, «фактически действующими» на указанных территориях. МИД Украины осудил указ Путина, заявив, что это решение де-факто является «признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти». В то же время верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщал, что признание Россией паспортов ЛНР и ДНР не должно помешать выполнению минских соглашений.