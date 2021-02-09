Дума Екатеринбурга избрала мэром Алексея Орлова

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов решением муниципальной думы назначен мэром, пишет E1.ru.

За Орлова проголосовал 31 депутат, его конкуренты — глава Ленинского района Дмитрий Ноженко и депутат заксобрания Михаил Зубарев — не получили голосов, два человека воздержались.

«[Алексей Орлов] — человек, максимально готовый к управлению сложным городским хозяйством, у него колоссальный опыт работы в органах местного управления», — сказал перед голосованием замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников, возглавлявший конкурсную комиссию.

После этого Орлов презентовал депутатам свою программу, которая включает в себя пять разделов: «Екатеринбург — центр деловых коммуникаций», «город новых архитектурных решений», «умный город», «новая экономика» и «город добра и соучастия». Программы оппонентов Орлова Дмитрия Ноженко Михаила Зубарева не заслушивались: новый мэр сразу уехал на прощание с недавно скончавшимся директором УГМК Владимиром Белоглазовым.

Алексей Орлов собирался провести инаугурацию — предположительно, она состоится в среду, 10 февраля. Последним главой города, проводившим такое мероприятие, был Аркадий Чернецкий в 2008 году. Тогда она прошла в ЦК «Урал» — Чернецкому вручили удостоверение и цепь мэра.

Орлов был назначен первым замруководителя администрации Екатеринбурга 21 декабря 2020 года, до этого он работал в статусе первого замгубернатора. На следующий день, 22 декабря, Александр Высокинский подал в отставку с поста мэра, и до настоящего момента Орлов замещал его должность на временной основе.