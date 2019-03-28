Дума Асбеста собралась на заседание впервые за три месяца

Депутаты думы Асбеста с шестой попытки собрались на заседание, пишет Znak.com. На сессию думы пришли 18 из 21 депутата, таким образом, кворум был собран, поэтому дума начала рассмотрение вопросов по повестке.

Последний раз дума Асбеста собиралась 25 декабря, с тех пор депутаты несколько раз пытались провести заседание, но не могли собрать кворум — депутаты от КПРФ и их сторонники не приходили на заседания, так как в повестке стояли вопросы о лишения мандата Натальи Крыловой и смене спикера Андрея Самарина.

В ситуацию пришлось вмешаться областным властям. Как заявил вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько, если бы дума не собралась до начала апреля, то глава региона инициировал бы процедуру её роспуска.

По словам источника издания, ситуацию удалось разрешить на этой неделе после визита в Асбест замглавы аппарата губернатора Вадима Дубичева. Ему удалось договориться с несколькими городскими депутатами, которые ранее игнорировали заседания думы. Взамен областные власти пообещали, что Крылову не будут лишать мандата и не будут менять председателя думы.