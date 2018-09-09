«Друзьям миллиарды, а нам лапша на уши по Первому каналу». Житель Нижнего Тагила провёл в Комсомольском сквере с трёхлетним сыном пикет против пенсионной реформы

Тагильчанин Григорий с трёхлетним сыном Макаром провели двухминутный пикет на собрании против пенсионной реформы в Комсомольском сквере. Мужчина развернул плакат «Друзьям миллиарды, а нам лапша на уши по Первому каналу. Так не пойдёт». Его сын держал транспарант «Я пошёл в детский сад только в 3 года, так как не было мест. Меня там кормят картошкой и крупой. И в группе нас всего-то 28 маленьких детишек. Спасибо за такие реформы!!!».

Как пояснил АН «Между строк» Григорий, он намеренно нарушил запрет на использование наглядной агитации.

«Потому что достало это всё, потому что тошнит от вранья по Первому каналу», — сказал мужчина.

При этом другие участники собрания предупредили пикетчика, что сейчас его может задержать полиция, после чего Григорий свернул агитационные материалы. Сотрудники правоохранительных органов на акцию решили не реагировать.

После участники собрания взялись за руки и попытались исполнить песню группы «Наутилус Помпилиус» «Скованные одной цепью», но затея не удалась. На данный момент акция собрала около 70 человек.