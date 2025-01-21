Дрифт на «буханке». В Сети появилось видео ДТП с УАЗ в Нижнем Тагиле

«Сети Тагила» опубликовали момент ДТП, которое произошло в ночь на 20 января в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Напомним, около 3 часов ночи у дома № 22 на улице Металлургов УАЗ-буханка врезалась в опору электропередач. В результате ДТП 23-летний водитель получил травмы головы и множественные ссадины, однако от медицинской помощи отказался.

На видео видно, как вездеход на большой скорости виляет по пустой дороге, но в какой-то момент водитель не справляется с управлением, и автомобиль врезается в опору электропередач.

В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что молодой человек ранее 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование водителя показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,560 мг/л алкоголя, что свидетельствует о состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного сооружения. Водитель отказался давать объяснения. По факту ДТП проводится проверка.