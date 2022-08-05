Драматический театр Нижнего Тагила готовит сказочный марафон «Театрград»

13 августа в сквере за Нижнетагильским драматическим театром в честь 300-летия города состоится сказочный марафон под открытым небом «Театрград» (0+). По словам руководителей драмтеатра, после двух пандемийных лет затишья в детском театральном фестивале примут участие все три театра Нижнего Тагила, а также артисты Серовского театра драмы, Ирбитского драматического театра и Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.

На площадке за драмтеатром будет оборудована сцена, зрительские места и шатры. Фестиваль стартует в 12:00, а завершится в 21:00.

По две сказки покажут на летней сцене Нижнетагильский театр кукол, Новый Молодёжный и Нижнетагильский драматический театр. В шатре кукольники представят бэби-спектакль «Большое путешествие маленькой тучки» (0+) для самых маленьких зрителей. В другом шатре для ребят проведут творческие мастер-классы.