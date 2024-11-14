«Дожили! “Управляющая компания Дзержинского района” практически в открытую занимается истреблением жильцов своих домов». Жители Алтайки пожаловались на плохую работу коммунальщиков (ВИДЕО) 

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 2 на улице Бобкова в Алтайском микрорайоне Вагонки пожаловались на плохую работу коммунальных служб.

«Дожили! “Управляющая компания Дзержинского района”практически в открытую занимается истреблением жильцов своих домов. С самого начала отопительного сезона жильцы дома № 2 по улице Бобкова сидят без отопления. В радиаторах есть вода, но она холодная. В подъездах не прибирают, антисанитария. В квартирах температура падает до 17 градусов, а влажность превышает все нормы. В квартирах рушатся ремонты, на стенах разрастаются грибки и плесень. С окон литрами стекает конденсат. Швы дома не ремонтируют (в некоторых квартирах гуляет ветер), в подвале утечки холодной и горячей воды. УК присылает сотрудников с сомнительной квалификацией (от них постоянно пахнет алкоголем и в целом страшно пускать таких людей в свой дом). Счета на оплату коммунальных услуг с каждым разом становятся всё больше, но качество не улучшается. Проживание в таких условиях приводит к множеству заболеваний и уничтожению иммунитета жильцов, что можно назвать частичным геноцидом», — написал на своей странице во «ВКонтакте» житель этого дома Иван Воробьёв.

Он отмечает, что ситуация, когда коммунальщики плохо выполняют свою работу, наблюдается в этом доме не первый год, но никаких изменений не происходит.

«УК ДР существует за деньги жителей домов, но со своими задачами не справляется, подвергая людей опасности для их здоровья. Всячески препятствует переходу в другую УК или созданию ТСЖ. Огромная просьба к компетентным инстанциям и органам власти обратить внимание на происходящее по адресу улица Бобкова, 2», — делится Иван.

По его словам, стены квартиры, где он проживает, покрылись плесенью через полтора года после ремонта. В квартире холодно и очень влажно, температура воздуха не поднимается выше 20 градусов. Жильцы дома № 2 на улице Бобкова намерены искать решения проблемы в других инстанциях, поскольку обращения в УК результата не дали.





