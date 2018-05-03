Дожди и снег будут идти в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели

Короткая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой и ветреной. По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днём на Среднем Урале местами пройдут дожди, вечером они доберутся до Нижнего Тагила Екатеринбурга. 4 мая пасмурная погода будет стоять весь день. При этом в Нижнем Тагиле днём температура опустится с 12 до 4 градусов, а вместе с дождём будет идти снег. Пасмурная погода будет сопровождаться сильным ветром.

Ожидается, что 5 и 6 мая пройдут без осадков, 9 мая, в День Победы будет пасмурно.