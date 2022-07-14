Дожди и грозы придут в Свердловскую область на смену жаре 

В Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются грозы, дожди и штормовой ветер. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, непогода сменит установившуюся в регионе жару 15 июля.

Во время грозы спасатели просят уральцев ограничить пребывание на улице, вне капитальных строений. При сильных осадках обращайте внимание на целостность линий электропередач. Также во время грозы необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Во время ударов молнии не подходите к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Лучше не стоять рядом с окном и выключить электроприборы.

«Если вы находитесь на водоёме и видите приближение грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями. Передвигаясь в автомобиле переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Продолжать движение опасно», — говорят в МЧС.

О возникновении происшествий сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».