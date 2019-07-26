«Дождь»: В Кремле объяснили уголовное преследование оппозиционных кандидатов в Мосгордуму угрозой «оранжевого сценария»

Источник «Дождя» в администрации президента сообщил, что уголовное преследование в отношении оппозиционных кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, было спровоцировано их призывами к продолжению несанкционированных митингов. В их действиях власть увидела все признаки «классического оранжевого сценария», который грозит перекинуться на другие регионы.

Напомним, накануне столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). А в ночь на 25 июля правоохранители пришли с обысками к кандидатам в депутаты Московской городской думы Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, которым отказали в регистрации. Кроме того, силовики приходили с обыском к Алекандру Соловьеву и муниципальному депутату Николаю Баландину, но их не было дома. Любовь Соболь, Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Константина Янкаускаса и Елену Русакову вызвали на допрос.

Как заявил собеседник издания, близкий к Кремлю, московские власти не пойдут на компромисс и не станут специально регистрировать кого-то из протестующих. Так как по его мнению, это не успокоит лидеров протеста, которым сейчас важнее митинговать.

С точки зрения Кремля, колоссальная численность митинга и призывы организовывать несанкционированные акции у мэрии Москвы, является угрожающей тенденцией.

Вице-президент адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант назвал «крайне невразумительными» действия главного следственного управления СКР по Москве.

Как рассказал Клювгант Znak.com, единственная цель возбуждения данного уголовного дела - «устрашение» не допущенных к участию в выборах кандидатов. Он также отметил, что действия СКР прямо противоположны официальной позиции Центризбиркома, озвученной накануне Эллой Памфиловой. На встрече с не допущенными до регистрации кандидатами она заявила, что избиркомы никак не учитывают в своей работе происходящее на массовых мероприятиях, а недовольные кандидаты могут сколько угодно устраивать митинги, поскольку это их право.

Адвокат подчеркнул, что в соответствии со статьей 140 Уголовно-процессуального кодекса России, уголовное дело может быть возбуждено только при наличии повода и основания. Поводом может быть заявление или обращение лица, которому причинен вред. Учитывая позицию Центральной и Московской избирательных комиссий — они не могли обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, потому что это бы прямо противоречило их официально озвученной позиции. Основаниями для возбуждения дела являются признаки совершенного преступления. Если дело возбудили по 141 статье УК РФ, значит, следователи должны сказать, какие именно действия были трактованы как воспрепятствование деятельности избиркома и когда конкретно это случилось.

По его словам, если «у следствия нет хотя бы чего-то одного — повода или основания, — даже речи не может идти о том, что уголовное дело возбуждено в соответствии с законом».