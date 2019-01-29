«Дождь»: Структуры Пригожина занялись выборами губернатора Петербурга

Политтехнологи, связанные с Евгением Пригожиным, пытаются взять под контроль избирательную кампанию исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает «Дождь».

Отмечается, что связанные с бизнесменом СМИ уже активно включились в неё. С октября по январь в изданиях, относящихся, по данным РБК, к «медиаимперии» Пригожина, появилось более тысячи положительных новостей про Беглова, назначенного в октябре исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Как показало исследование «Медиалогии», больше всего таких новостей было в изданиях «Невские новости» (745), РИА ФАН (336) и Inforeaktor.ru (254).

Команда Пригожина пытается взять под контроль кампанию Беглова, который станет кандидатом от власти на осенних выборах главы города, говорят собеседники, близкие к администрации президента. Кампания формально должна начаться летом, но фактически уже идёт. Как уточняют источники, люди Пригожина пытаются поделить её с представителями администрации президента — политтехнологами руководителя кремлёвского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева и командой вице-губернатора Любови Совершаевой, курирующей внутреннюю политику в администрации Беглова.

Говоря о причинах включения «повара Путина» в выборы главы Санкт-Петербурга, источник «Дождя» отмечает, что Пригожин хочет влиять на распределение госконтрактов в Петербурге, для этого ему нужно усилить политическое и медийное влияние на Смольный.

Также отмечается, что рейтинг врио губернатора Беглова на закрытых фокус-группах ниже 30%.

«Это человек — второй тур, если ничего не сделать с кампанией. Ситуация для власти там гораздо хуже, чем была в Приморье», — отмечает политтехнолог, близкий к Кремлю.

Кампания в Петербурге тяжёлая по нескольким причинам, уверен политолог Михаил Виноградов.

«Во-первых, в Петербурге, как и в большинстве миллионников и крупных городов, выше политическая динамика — и власти за ней трудно успеть. Во-вторых, пока нет признаков настроя на создание широкой коалиции, позволяющей если не привлечь в лагерь власти её критиков, то хотя бы нейтрализовать, побудить к неучастию к выборам и невыражению своей позиции. В-третьих, Петербург — исторически точка пересечения интересов самых разных групп федеральных элит, и здесь важно удерживать этот баланс», — объясняет он.

Источник, близкий к руководству внутриполитического блока администрации президента, прогнозирует, что в итоге люди Пригожина получат контракт и будут заниматься информационным сопровождением кампании, а вице-вице-губернатор Совершаева будет занята техническими вопросами.