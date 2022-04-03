Дождь со снегом и сильный ветер прогнозируются в Нижнем Тагиле в начале апреля 

Новая рабочая неделя в Нижнем Тагиле не принесёт потепления — в дневные часы будет небольшой плюс и сильный ветер, ночью снова будет холодать.

В понедельник, 4 апреля, тагильчан ожидает небольшой дождь и +8°C. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью немного похолодает — до +3 градусов. 5 апреля, во вторник, синоптики обещают пасмурную погоду и снова дождь, ветер 13 метров в секунду. Днём +4°C, ночью похолодает до –2°C. В среду, 6 апреля, будет облачно и без осадков, ветер со скоростью 12 метров в секунду. В светлое время суток воздух прогреется до +4°C, ночью столбики термометров опустятся до –2°C.

Четверг, 7 апреля, обещает быть самым ветреным днём недели — порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, синоптики обещают облачную погоду и небольшой снег с дождём. Температура воздуха днём составит +3°C, ночью — 0 градусов. В пятницу будет облачно и без осадков, ветер 12 метров в секунду. В светлое время суток столбики термометров покажут +6°C, ночью воздух охладится до –1°C.

Как рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, ветер принесёт тепло в Свердловскую область с юга.

«Юго-западные ветры, эти невидимые “крылья весны”, постепенно подтянут в наш регион тепло южных морей. Повышение температуры до 9–12° произойдёт в предстоящее воскресенье. Начнётся интенсивное таяние снега», — передаёт пресс-служба Уралгидрометцентра слова Галины Шепоренко.

Так, в субботу, 9 апреля, Нижний Тагил ждёт переменная облачность без осадков, ветер наконец стихнет до 8 метров в секунду. Днём существенно потеплеет — +13°C, ночью ожидается +1°C. 10 апреля, в воскресенье, синоптики обещают облачную погоду без осадков, 11 градусов тепла днём, +5°C ночью.