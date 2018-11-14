«Дождь»: Олег Кожемяко в случае поражения в Приморье вернётся к руководству Сахалином

В Кремле рассматривают вариант возвращения на пост главы Сахалина Олега Кожемяко в случае его проигрыша в Приморском крае, со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с ходом избирательной компании, пишет «Дождь».

По мнению одного из источников, такой сценарий обсуждается, потому что, несмотря на усилия Кремля, у Кожемяко по-прежнему высокий антирейтинг, превышающий рейтинг. По словам другого собеседника, знакомого с ходом кампании, сейчас в администрации президента не исключают, что выборы в Приморье, как и в сентябре, пройдут в два тура.

Выборы в регионе состоятся 16 декабря, а если победителя не получится определить сразу, ещё раз приморцам придётся голосовать уже 30 декабря.

Кожемяко побывал руководителем уже трёх дальневосточных регионов и пользуется значительной поддержкой и федерального центра, и внутриполитического управления Кремля, и дальневосточного полпреда президента, влиятельного вице-премьера Юрия Трутнева, рассказывали «Дождю» близкие к Кремлю собеседники. Вполне возможно, что Сахалин, где уже полтора месяца нет губернатора, «держат» для Кожемяко, подтверждает вероятность такого сценария бывший федеральный чиновник.

«В таком случае это может считываться как неуверенность Кремля в своих силах в Приморье. И если это почувствуют протестные избиратели, то может быть соответствующий электоральный эффект», — отметил он.

Напомним, в Приморском крае по итогам подсчёта 95% бюллетеней второго тура выборов лидировал коммунист Андрей Ищенко, но по итогам обработки оставшихся бюллетеней вперёд вышел единоросс Андрей Тарасенко. Результаты выборов в Приморье отменили.