«Дождь»: Губернаторов-самовыдвиженцев спонсируют фонды, связанные с «Единой Россией»

Главы регионов, идущие осенью на выборы в качестве самовыдвиженцев, открещиваются от «Единой России», однако пятеро из шести получили деньги на избирательные кампании от фондов, связанных с партией и зарегистрированных по её адресу, пишет «Дождь». Эти фонды были основными спонсорами кандидатов от «Единой России» на последних парламентских выборах.

Единый день голосования пройдёт 8 сентября в 16 регионах России. В Ставропольском крае, Вологодской и Волгоградской областях от власти на выборы идут действующие губернаторы, избранные в 2014 году. В 13 регионах бороться за голоса избирателей будут временно исполняющие обязанности глав регионов; шестеро, включая врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, идут как самовыдвиженцы.

Как следует из финансовой отчётности, опубликованной на сайтах региональных избирательных комиссий, пожертвования на кампании нынешних руководителей регионов в десятки раз превышают объём средств, собранный конкурентами.

Из тех участников кампаний, чья отчётность уже опубликована, больше всего денег по состоянию на 29 июля (50 миллионов рублей) поступило в избирательный фонд врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в то время как кампании конкурентов — кандидатов от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» — набрали 3 миллиона, 350 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно.

Самую крупную сумму — 20 миллионов рублей — в фонд Шумкова перевели из местного отделения «Единой России», ещё по 15 миллионов рублей пожертвовали «Фонд народных проектов» и «Фонд поддержки будущих поколений».

Эксперты движения «Голос» в докладе, посвящённом выборам в Госдуму 2016 года, упоминали «Фонд народных проектов» и «Фонд поддержки будущих поколений» в числе фондов, аффилированных с «Единой Россией». Через эти две организации на поддержку кандидатов от «Единой России» тогда прошло около 100 миллионов рублей (больше трети всех пожертвований, полученных партией через фонды; всего она тогда собрала 663 миллиона рублей).

По данным СПАРК, оба фонда имеют одинаковый состав учредителей, они зарегистрированы по одному адресу с московской штаб-квартирой «Единой России» и высшей партийной школой партии (Банный переулок, 3). Эксперты «Голоса» указывали, что один из учредителей обеих организаций, Алексей Гришковец, в разное время работал советником первого зампреда фракции «Единой России» в Госдуме и руководителем юридической службы партии. Авторы доклада подчёркивали, что данная схема финансирования позволяла скрыть реальных спонсоров и обойти законодательные ограничения на максимальный уровень пожертвований и возможное финансирование со стороны государства или иностранных компаний.

Поддержку от связанных с «Единой Россией» фондов в этом году также получил отрицавший связь с партией врио Астраханской области Игорь Бабушкин (27 миллионов рублей). В интервью РБК выходец из ФСБ Бабушкин утверждал, что решил идти самовыдвиженцем, так как «привык не зависеть от мнения какой-либо группы людей» и по этой причине никогда не задумывался о вступлении в «Единую Россию». Между тем деньги на его кампанию перевели «Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития» (НФПР) и «Астраханский ФПРСР». По данным СПАРК, последний является дочерним фондом НФПР, а тот в свою очередь также имеет общий адрес с московской штаб-квартирой «Единой России» и общий телефон с «Фондом народных проектов». Более того, до 2014 года он носил название «Межрегиональный общественный фонд поддержки всероссийской политической партии "Единая Россия"».

Средства от тех же фондов, зарегистрированных по одному адресу с «Единой Россией» и спонсирующих Шумкова, получили также врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко (25 миллионов рублей) и Забайкальского края Александр Осипов (35 миллионов рублей).

Назначенный в марте 2019 года врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер получил в избирательный фонд 13 миллионов рублей от челябинского филиала НФПР и ещё по 5 миллионов рублей от трёх крупных металлургических компаний (ранее он был первым замминистра энергетики России).

Последний участник выборов в статусе самовыдвиженца — врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Избирательная комиссия города пока не опубликовала сведения о сборе средств на кампании кандидатов. Комиссии большинства регионов, где действующие губернаторы официально избираются от партии власти, также не опубликовали сведения о сборе средств.