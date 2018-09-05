Доступное цифровое ТВ — три приставки в бесплатное пользование в одни руки

Цифровое ТВ — дело для тагильчан привычное. Многие семьи уже имеют два или более телевизора в своём доме.

Чтобы подключить каждый телевизор к цифровому ТВ, нужна приставка. Скажем, у вас два телевизора, в таком случае для приобретения приставок вам необходимо потратить около 8000 рублей, в случае с тремя телевизорами — около 12000 рублей. Затратное дело, не правда ли?

Конечно, неправда! Зачем покупать дорогостоящее оборудование, если можно взять его в бесплатное пользование, притом в количестве трёх штук! Рассмотрим ситуацию на примере услуг цифрового ТВ от компании «Конвекс»:

— три ТВ-приставки в бесплатное пользование: гибкая линейка тарифных планов позволяет получить одну, две или три ТВ-приставки в бесплатное пользование на весь срок действия договора;

— телевидение «из коробки»: все ТВ-приставки от «Конвекс» уже настроены и готовы к работе. Всё, что необходимо сделать абоненту, — это достать приставку из коробки и подключить её кабелем к телевизору и сети 220;

— цена тарифа не изменится со временем: абонентам «Конвекс» нет необходимости разбираться в сложных условиях промо-тарифов, ведь их попросту нет. ТВ-приставки в бесплатное пользование можно получить, пользуясь одним из стандартных тарифов компании: за 450, 650 или 800 рублей в месяц.

Все тарифы с приставками в бесплатное пользование по ссылке.

Заполнить заявку на подключение можно здесь.

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