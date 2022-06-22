«Достойная награда достойному человеку». Депутаты Нижнего Тагила предложили вручить Владиславу Пинаеву медаль за заслуги перед областью

Депутаты Нижнетагильской гордумы единогласно поддержали предложение представить главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева к награде за заслуги перед Свердловской областью. Документ с предложением отметить мэра знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» lll степени уже подписан и отправлен на имя губернатора Свердловской области. Ранее этот вопрос депутаты обсудили на комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.

«Абсолютно поддерживаю это предложение и считаю, что Владислав Юрьевич достоин этого поощрения. Это награда области за те заслуги, которые он внёс в развитие Нижнего Тагила за три года, сколько он уже глава города, и за то время, когда он был замом и министром промышленности. Я считаю, что это достойная награда достойному человеку», — рассказал АН «Между строк» спикер гордумы Вадим Раудштейн.

Отметим, что знак отличия вручается за особые заслуги или выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу. Высшей степенью награды считается первая.

Людям, награждённым подобным знаком отличия, полагается единовременное пособие. В случае получения награды Владиславу Пинаеву выплатят 15 тысяч рублей.

Среди других мэров Нижнего Тагила областным знаком отличия был отмечен только предыдущий градоначальник Сергей Носов. В 2017 году ему вручили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.