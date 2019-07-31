«Досье»: Приставы разыскивают более 500 священников за неуплату штрафов ГИБДД

Федеральная служба судебных приставов намерена взыскать долги по налогам и штрафам от ГИБДД с более чем 500 священнослужителей, сообщил в Facebook журналист некоммерческого проекта Михаила Ходорковского «Досье» Сергей Канёв.

«Служба судебных приставов завела исполнительные производства на 556 священнослужителей, уклоняющихся от уплаты штрафов ГИБДД, налогов и прочего», — пишет Канев.

По его словам, задолженность священников превышает десятки тысяч рублей. В Федеральной службе судебных приставов обещали прокомментировать ситуацию позднее.