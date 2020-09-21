«Досье»: Часть найденного в российском посольстве в Аргентине кокаина могла предназначаться депутатам РФ

Часть контрабандного кокаина из резонансного «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам, со ссылкой на доклад Центра «Досье», где представлены показания бывшего командира одной из частей внутренних войск МВД Михаила Казанцева, с которым общался главный фигурант дела Андрей Ковальчук, пишут «Открытые медиа».

В докладе говорится, что Ковальчук обсуждал с Казанцевым поиски частного самолёта для перевозки в Европу «шкур морских котиков» (под видом шкур пытались переправить кокаин). В показаниях Казанцева есть фрагмент об адресатах части партии наркотика — якобы в 2018 году Ковальчук в ходе телефонного общения затронул тему задержания его знакомых и «настаивал, что должен был организовать поставку груза из Аргентины в Россию, при этом Ковальчук не говорил, что должен привезти кофе и сигареты, а подтвердил, что в чемоданах находился кокаин».

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», — говорится в докладе.

Несмотря на эти свидетельства, российское следствие не стало устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя спецслужбы могли бы проследить дальнейший путь прибывших в Москву чемоданов — в них были спрятаны датчики GPS. Следователи же ограничились задержанием двух предпринимателей, прибывших на склад МИДа, чтобы забрать чемоданы, рассказал адвокат Ковальчука Абубакар Вадаев. В то же время адвокат называет «чушью» информацию о том, что наркотики предназначались сенаторам и депутатам, утверждая, что в материалах дела они не упоминаются.

Авторы исследования констатируют: не может не вызывать вопросов «поведение высокопоставленных сотрудников консульского департамента МИДа — Александра Дудки, Льва Паузина и Александра Незимова, — которые рассказывали Ковальчуку о перемещениях спецтранспорта, выписывали ему пропуска в здание министерства, знакомили его с нужными людьми и оказывали ему другую помощь». Судя по показаниям свидетелей, особо тесные связи у Ковальчука были с Дудкой: их встречи проходили в кабинете последнего, куда тот выписывал своему знакомому пропуск. Дудка, согласно приведённым в докладе фрагментам его показаний, имел с Ковальчуком как финансовые отношения (якобы давал деньги для лечения родственника, платил за лекарства из Германии), так и рабочие (помогал устраивать на работу в посольства знакомых, сообщал о некоторых передвижениях посольского транспорта). Согласно докладу, Дудка обещал Ковальчуку помочь найти дипломатический автомобиль для перевозки в Берлин «10 больших коробок». В докладе отмечается: высокопоставленные помощники Ковальчука до сих пор остаются на госслужбе.

В докладе говорится, что Ковальчук на протяжении многих лет налаживал связь с сотрудниками МИДа, дарил им подарки. При этом разным людям он представлялся по-разному: для одних он был сотрудником службы безопасности посольства России в Германии, для других — берлинского представительства «Россотрудничества», для третьих — полковником российской военной разведки (ГРУ), Службы внешней разведки (СВР) или ФСБ России. Для главного советника консульского департамента МИД РФ Александра Дудки, например, Ковальчук был вице-президентом «Клуба русских православных меценатов в Берлине».

Сам Ковальчук после возбуждения уголовного дела рассказал, что был агентом российских и немецких спецслужб. Якобы он даже принимал участие в операции по присоединению Крыма в 2014 году, за что был награждён медалью. Также он утверждал, что его кураторами были заместитель директора консульского департамента МИДа Александр Незимов и главный советник латиноамериканского департамента МИДа Пётр Польщиков, который был найден мёртвым в Москве через три недели после обнаружения кокаина в российском посольстве. Адвокат Владимир Жеребенков, защищавший Ковальчука на стадии предварительного следствия, в разговоре с «Открытыми медиа» назвал своего подзащитного жертвой игр спецслужб.

Напомним, весной 2018 года стало известно о том, что в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов, в которых находилось 362 килограмма кокаина. Чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. Стоимость товара оценили в 50 миллионов евро.

Силовики России и Аргентины подменили наркотик мукой и провели совместную операцию, чтобы установить получателя. СМИ указывали, что кульминацией спецоперации была доставка в Москву чемоданов с «кокаином» на самолёте экс-главы ФСБ Николая Патрушева, её итогом стали аресты предполагаемых участников преступной группы.