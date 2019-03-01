Дорожные службы оштрафовали владельцев фур на 6 млн рублей за перегруз на дорогах УрФО

ФКУ «Уралуправтодор» через суд взыскало с владельцев большегрузов 6 млн рублей штрафов за проезд по федеральным трассам, со ссылкой на пресс-службу учреждения пишет 66.ru. Отмечается, что за 2018 год специалисты выявили более 300 транспортных средств с нарушением весовых норм.

«За 2018 год в суды Российской Федерации было направлено 338 требований на общую сумму 6,78 млн рублей, из которых в добровольном порядке оплачено требований на сумму 1,86 млн рублей, взыскано по решению суда — 4,83 млн рублей», — заявила глава юридического отдела «Уралуправтодора» Ольга Медведева.

За первые два месяца 2019 года «Уралуправтодор» предъявил уже 97 исковых заявлений к перевозчикам, которые доставляют крупногабаритные или тяжеловесные грузы без наличия специального разрешения.

Напомним, в феврале прокуратура Свердловской области заставила ГИБДД списать 411 штрафов предпринимателям за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта. Несколько сотен постановлений сотрудники вынесли с декабря 2017 по июнь 2018 года на основании данных автоматического пункта весогабаритного контроля на 346-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Во время проверки пункта специалисты Уральского управления Росстандарта выяснили, что автоматическая система контроля неисправна. После этого работу пункта приостановили, а 320 процессуальных документов отменили.