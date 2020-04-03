Дорожные службы Нижнего Тагила начали дезинфицировать улицы (ВИДЕО)

По поручению главы города Владислава Пинаева дорожные службы Нижнего Тагила 3 апреля приступили к санитарной обработке тротуаров и проезжей части. Сегодня бригада МУП «Тагилдорстрой» обработала Привокзальную площадь, на очереди остановки общественного транспорта и площади во всех районах города. В работе задействованы КамАЗы со специальным распыляющим устройством и сотрудники с ручными распылителями. Для обеззараживания поверхностей дорожные службы используют универсальное дезинфицирующее средство «Велтолен». Этот дезинфицирующий раствор абсолютно безопасен для людей и животных.

«Данный дезинфект обладает повышенной активностью и широким спектром действия против различных бактерий и вирусов. В том числе возбудителей ОРВИ, туберкулёза, больничных инфекций, чумы, холеры, сибирской язвы. Начинаем с Привокзальной площади. В ежедневном режиме будем обрабатывать остановки по кругу движения трамвайных маршрутов на Красном Камне, Вые, Центре и ГГМ», — сообщил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

По словам главного врача Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Елены Ромашиной, этот препарат рекомендован Роспотребнадзором для профилактических мероприятий. Входящие в него вещества при правильной концентрации в соответствии с инструкцией можно применять для противодействия коронавирусной инфекции.

«УБТ-Сервис» начал обработку общественных пространств в Дзержинском районе. В первую очередь бригады будут работать на центральных улицах, среди которых Ленинградский проспект, проспект Вагоностроителей, Восточное и Северное шоссе, улица Индустриальная и другие.

«Дезинфицирующие растворы приобретены из средств резервного фонда администрации города. Обработку улиц будем вести ежедневно до завершения опасного периода. Кроме того, распыление дезсредств будет проводиться также и в парковых зонах», — рассказал Владислав Пинаев.

Владислав Пинаев ещё раз подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо предпринимать все возможные профилактические меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в Нижнем Тагиле.