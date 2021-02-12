Дорожные полицейские Нижнего Тагила за день оштрафовали более 50 водителей и пешеходов

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила провели очередной рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения. На этот раз полицейские пресекли более 50 нарушений за день.
Рейдовое мероприятие провели 11 февраля, тогда сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 42 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части. Штрафы также получили 11 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам.
«Госавтоинспекция напоминает, что дорогу разрешается переходить там, где есть пешеходный переход. Пешеходам следует убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают их, только после этого следует начинать переход проезжей части. В тёмное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде», — напомнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.