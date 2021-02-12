Дорожные полицейские Нижнего Тагила за день оштрафовали более 50 водителей и пешеходов

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила провели очередной рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения. На этот раз полицейские пресекли более 50 нарушений за день.

Рейдовое мероприятие провели 11 февраля, тогда сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 42 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части. Штрафы также получили 11 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам.