Дорожники перекроют трассу Пермь — Екатеринбург, чтобы построить новый переход

В ночь с 9 на 10 июня на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург будет временно закрыто движение транспорта в связи с монтажом надземного пешеходного перехода на 334-м км. Сейчас проход по надземному пешеходному переходу закрыт. Переход через проезжую часть возможен через подземный пешеходный переход в 300 метрах от повреждённого строения.

Для безопасного монтажа пролётных строений планируется закрытие движения с 02:00 до 02:40 10 июня. Движение будет перекрыто в оба направления. Объехать перекрытие можно будет через Московский тракт.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.