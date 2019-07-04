Дорожники отремонтировали несколько участков Серовского тракта и ЕКАД в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершён ремонт четырёх участков Серовского тракта и Екатеринбургской кольцевой автодороги – магистралей, играющих ключевую роль в маятниковой миграции уральцев, сообщает региональное управление автомобильных дорог.

«На подъезде к Верхней Пышме завершены работы по ликвидации колей, заменено покрытие на почти двухкилометровых отрезках в прямом и обратном направлении», – сообщили в ведомстве.

Также дорожники избавились от колей на Серовском тракте возле Екатеринбурга (с 3-го по 6-й километры) в обоих направлениях.

Кроме того, ликвидация колеи с укладкой нового слоя асфальтобетона проведена с 33-го по 39-й километр Екатеринбургской кольцевой автодороги. Завершён ремонт участка Серовского тракта с 10-го по 12-й километры – там дорожники укрепили обочины, заменили слои износа и барьерное ограждение.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведётся ремонт на дорогах всей региональной сети Свердловской области, а также ведутся ремонты улично-дорожной сети Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломераций. В ходе проекта ремонтируются наиболее значимые и востребованные участки трасс, которые выбрали с учётом общественного мнения. Так, при составлении планов работ используются данные интерактивного проекта ОНФ «Карта убитых дорог», сведения мобильного приложения «Монитор-ЕК», учитываются замечания пользователей социальных сетей и результаты общественного обсуждения проекта.

Всего на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в 2019 году направлено более 3 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней: из федерального бюджета поступило 1,9 миллиарда рублей, один миллиард из областного, 52,6 миллиона рублей из бюджета Екатеринбурга и 30,3 миллиона рублей из бюджета Нижнего Тагила.